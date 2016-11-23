Японія пообіцяла відповісти на розміщення Росією ракетних комплексів на Курилах

Про це заявив міністр закордонних справ Японії Фуміо Кісіда у префектурі Міягі, передає РБК з посиланням на телеканал NHK.

"Я хотів би думати, що ми вживатимемо заходів у відповідь (на розміщення Росією ракетних комплексів - УНІАН)", — наводить видання слова Кісіди.

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За словами японського міністра, для того, щоб вирішити ці проблеми (розміщення озброєння - УНІАН), (сторони - УНІАН) повинні твердо вирішити питання північних територій, яке, як заявив глава японського МЗС, є однією з найбільших проблем.

"Я дуже хочу продемонструвати те, що потрібно працювати на стійкий прогрес у територіальних переговорах", — сказав Фуміо Кісіда.

Як повідомляли ЗМІ, Росія розмістила на Курильських островах Ітуруп і Кунашир комплекси "Бастіон" і "Бал" з надзвуковими ракетами оперативного призначення.