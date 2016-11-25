Два потяги зіткнулися в Ірані: понад 30 жертв, десятки постраждалих (фото, відео)

Неподалік від Тегерана сталося зіткнення двох потягів - один рухався, інший - зупинився на залізничному переїзді. За різними даними, жертвами аварії стали від 31 до 36 осіб. Про це пише Російська служба ВВС.

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Аварія сталася на півночі країни в провінції Семнан, в 250 кілометрах від столиці країни Тегерана. Чотири вагони зійшли з рейок і два загорілися.

"Ідентифіковані тіла 31 загиблого, понад 70 осіб відправлені до лікарні", - заявив губернатор провінції.

Четверо загиблих були залізничними службовцями.

Іранська влада розслідує причини катастрофи.

На державному телебаченні пізніше повідомили про 36 жертви аварії і 95 поранених, передає Reuters. Зазначалося, що кількість жертв може зрости.