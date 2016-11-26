Британці, незадоволені Brexit, зможуть купити паспорта ЄС

Громадяни Великобританії, які бажають після виходу країни з ЄС зберегти громадянство Євросоюзу, зможуть зробити це за гроші, повідомляє Медуза з посиланням на заяву Гі Верхофстадта - бельгійського політика, що відповідає за переговори про Brexit з боку Брюсселя.

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За словами Верхофстадта, мова йде про те, щоб бажаючі могли як і раніше користуватися пільгами, які надає громадянство ЄС, в обмін на щорічний грошовий внесок.

Громадяни Великобританії, отримали паспорти ЄС після Brexit, зможуть вільно переміщатися по території Євросоюзу, проживати на його території та голосувати на виборах до структури блоку.

За словами члена Європейського парламенту з Люксмебурга Шарля Горенса, британці можуть отримати паспорти і безкоштовно. Голосування з цього питання відбудеться 8 грудня.