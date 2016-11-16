Після Brexit британцям доведеться платити за в'їзд до Шенгену як "громадянам третіх країн"

Громадянам Великобританії доведеться платити за в’їзд до шенгенської зоні після виходу країни із ЄС. Про це заявив на брифінгу у Брюсселі єврокомісар з питань міграції і внутрішніх справ Дімітріс Аврамопулос, пише «Європейська правда».

Він зазначив, що британці будуть зобов’язані проходити авторизацію для в’їзду до країн ЄС.

"Якщо Британія перестане бути членом ЄС, її громадяни також будуть зобов'язані платити за в’їзд, як і громадяни інших третіх країн" - сказав він, додавши, що система не застосовується до держав-членів, а лише до тих, з якими у ЄС діє безвізовий режим.

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При цьому, за словами Аврамопулоса, ЄС поки не вступає у детальні переговори щодо умов, на яких Британія вийде з блоку, доки країна офіційно не запустить Brexit.

Нагадаємо, у ході референдуму в червні 2016 року більшість жителів Британії (51,9% ) висловилися за вихід країни зі складу ЄС.

Кілька днів тому стало відомо, що більше 80 депутатів британського парламенту мають намір ініціювати голосування в Палаті громад з питання проведення другого референдуму про членство Сполученого Королівства в Європейському Союзі, який передбачає схвалення виборцями умов припинення членства в євроспільноті (Brexit).

При цьому прем’єр-міністр Британії Тереза Мей запевнила, що процедура Brexit відбудеться за планом. Великобританія вийде з Європейського Союзу в березні наступного року в рамках Brexit. Мей планувала запустити процедуру виходу Великобританії з Євросоюзу на основі результатів референдуму.

Прем'єр-міністр Тереза Мей запевнила, що Британія не буде починати переговори з Brexit цього року.

Раніше британський міністр Ліам Фокс, який відповідає в новому уряді за переговори з ЄС про торгових угодах, назвав приблизну дату Brexit - 1 січня 2019 року.