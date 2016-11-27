Смерть Кастро: Обама пообіцяв кубинцям "руку дружби" США

Президент США барак Обама заявив, що США подадуть «руку дружби кубинському народу» у час, коли помер Фідель Кастро, пише 11 News Channel

Обама наголосив, що попри майже 60-річну історію «розбрату та глибоких політичних розбіжностей», він «наполегливо працював, щоб залишити минуле позаду».

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В той же час американський президент зазначив, що кубинці повинні знати, що у них є партнер і друг у США.

Нагадаємо, у ночі 26 листопада на 91-му році життя помер колишній голова Куби Фідель Кастро, повідомляє Медуза з посиланням на заяву його брата, голови ради міністрів країни Рауля Кастро.

"Про смерть кубинського лідера оголосили в ніч на 26 листопада по державному телебаченню. Кастро помер в 7 годин вечора (2 ночі за Києвом). Тіло кубинського лідера буде піддано кремації згідно з його останньою волею. Про дату похорону Рауль Кастро обіцяв оголосити окремо", - йшлося в повідомленні.