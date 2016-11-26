Від "прикладу боротьби" до "тирана": як у світі відреагували на смерть Фіделя Кастро
Світові лідери висловились з приводу смерті Фіделя Кастро, лідера кубинської революції, який побудував комуністичну державу на порозі Сполучених Штатів. Хтось відзначив його велику роль в історії, але знайшлися й критики, що назвали його "тираном".
Про це пише Reuters.
Кастро помер в п'ятницю у віці 90 років, про що оголосив його молодший брат і наступник Рауль Кастро на державному телебаченні.
Михайло Горбачов, останній лідер Радянського Союзу, який раніше виступав в якості економічної і політичної опори для Куби, сказав, що Кастро залишив глибокий слід в своїй країні і у всесвітній історії.
"Фідель втримав свою землю і зміцнив свою країну під час жорстокої американської блокади, під час масованого тиску на нього", – заявив Горбачов, якого цитує агентство «Інтерфакс».
«Тим не менше, він вивів свою країну з блокади на шлях самодостатності і незалежного розвитку», – додав перший і останній президент СРСР.
У телеграмі співчуття Раулю Кастро президент Росії Володимир Путін назвав покійного лідера "надихаючим прикладом для багатьох країн".
"Фідель Кастро був відвертим і правдивим, і справжнім другом Росії", – цитує Путіна Кремль.
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Голова КНР Сі Цзіньпін сказав у своїй заяві, що "китайський народ втратив близького товариша і щирого друга".
Сі відзначив внесок Кастро в розвиток комунізму як на Кубі, так і в усьому світі.
У Венесуелі, давній союзник Куби і переконаний противник політичної позиції Сполучених Штатів, президент Ніколас Мадуро сказав, що Кастро надихав і буде продовжувати надихати його країну.
"Ми будемо продовжувати вигравати і продовжувати боротьбу. Фідель Кастро є прикладом боротьби за всіх людей світу. Ми будемо йти вперед з його спадщиною", – сказав телеканалу Telesur телефоном Мадуро.
У Болівії, де Ернесто "Че" Гевара помер в 1967 році при невдалій спробі експортувати революцію з Куби, президент Ево Моралес сказав у своїй заяві: "Фідель Кастро залишив нам у спадок боротьбу за інтеграцію народів світу ... Відхід команданте Фіделя Кастро дійсно болісний".
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Президент Еквадору Рафаель Корреа сказав: "Великий залишив нас, Фідель помер, Хай живе Куба. Хай живе Латинська Америка...!".
Президент ПАР Джейкоб Зума висловив теплі слова, подякував кубинському лідеру за його допомогу і підтримку в боротьбі за повалення апартеїду.
"Президент Кастро ототожнюється з нашою боротьбою проти апартеїду. Він надихнув кубинський народ приєднатися до нас в нашій боротьбі проти апартеїду," – сказав Зума в своїй заяві.
Президент Франції Франсуа Олланд висловив скорботу з приводу втрати головної фігури на світовій арені і привітав зближення між Гаваною і Вашингтоном, зазначивши при цьому стурбованість з приводу прав людини при режимі Кастро.
"Фідель Кастро був помітною фігурою 20-го століття. Він уособлює кубинську революцію, в обох своїх надіях і наступних розчаруваннях", – зазначив Олланд в своїй заяві.
"Франція, яка засудила порушення прав людини на Кубі, в рівній мірі оскаржує ембарго США на Кубі, і Франція була рада бачити, як обидві країни знову налагоджують діалог і відкривають відносини між собою", – додав лідер Соціалістичної партії.
Олланд зустрічався із Фіделем Кастро в травні 2015 року під час першого в історії візиту французького глави держави на Кубу після кубинської революції.
Президент Петро Порошенко також висловив співчуття народу Куби у зв’язку зі смертю Фіделя Кастро.
«У вічність відійшов Фідель Кастро, з поглядами якого можна не погоджуватися, але його харизма визначила цілу епоху. Співчуття народу Куби», - написав Порошенко у Twitter.
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Він додав, що Україна завжди згадуватиме ініціативу Кастро, який «пройнявся болем Чорнобиля й допоміг повернути до життя тисячі маленьких українців».
На противагу цьому, реакція деяких кубинців, які живуть в Сполучених Штатах була нищівна і святкова.
Представник Конгресу США Ілеана Рос-Лехтінен, кубино-американський республіканець з Майамі, сказала в заяві: «Тиран мертвий і новий початок може з’явитися на останньому комуністичному бастіоні Західної півкулі».
Як повідомляв УНІАН, кубинська діаспора в штаті Флорида з радістю зустріла новину про смерть Фіделя Кастро. Люди вийшли на вулиці Майамі, назвавши те, що трапилося, шансом для зміни ситуації на Кубі.
"Фідель - тиран", - скандував натовп, що зібрався біля ресторану "Версаль" в центрі найбільшого міста Флориди.
Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що на 91-му році життя помер лідер кубинської революції та колишній глава Куби Фідель Кастро.