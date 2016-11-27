Мечеті США отримали листи з погрозами: "Трамп очистить Америку і зробить її сяючою"

Рада з американо-ісламських відносин повідомила про отримання трьома мечетями в штаті Каліфорнія листів з погрозами.

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Газета Los Angeles Times пише з посиланням на центр, що листи були адресовані "дітям Сатани", а в якості підпису стояла фраза "Американці за світле майбутнє".

"В місті новий шериф - президент Дональд Трамп. Він збирається очистити Америку і знову зробити її сяючою", - цитує газета текст послань, що містять погрози геноциду стосовно мусульман.

Виконавчий директор Ради з американо-ісламських відносин в Лос-Анджелесі Хуссам Айлуш заявив виданню, що "безвідповідальна і агресивна риторика" кампанії Трампа підняла рівень вульгарності, облудної ненависті та гніву серед багатьох самопроголошених прихильників Трампа", передає Російська служба Бі-бі-сі.

За його словами, в мечетях були збентежені змістом листів.

"Я не кажу, що (Трамп – ред.) зробив людей расистами. Але при ньому це стало нормою. Я нагадую обраному президенту Трампу, що в його обов'язки входить: бути президентом для всіх американців", - зазначив громадський діяч.

За заявою про листи з погрозами мечетям поліція, як мінімум, в одному випадку відкрила розслідування, і розцінила подію як "інцидент, пов'язаний із розпалюванням ненависті".