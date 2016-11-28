Італійська газета La Stampa опублікувала статтю Путіна із закликом довіряти Росії

Публікація в La Stampa являє собою частину виступу Путіна на Валдайському форумі, яка присвячена міжнародним відносин, пише РБК.

У статті йдеться, що створений ще в часи холодної війни блок НАТО так і не був адаптований до нових умов, незважаючи на всі заяви.

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Путін критикує іноземних партнерів РФ за те, що вони не прагнуть вирішувати міжнародні проблеми.

Президент РФ відзначає, що на регіональному рівні досягнуто деяких успіхів у боротьбі з тероризмом і екстремізмом, однак на глобальному рівні до перемоги над тероризмом далеко.

«Ми всі бачимо, що відбувається в Афганістані, Іраку, Лівії і в багатьох інших країнах. Цікаво: де результати боротьби з тероризмом і екстремізмом? В цілому, якщо ми подивимося на весь світ, на регіональному рівні, в окремих областях, ми досягли певних результатів, але боротьба з тероризмом в цілому не увінчалася успіхом, і загроза продовжує зростати», - йдеться в статті.

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Глава російської держави зазначив: «Протиріччя, пов'язані з перерозподілом економічної могутності і політичного впливу, не тільки зростають, тягар взаємної недовіри звужує наші можливості для того, щоб ефективно відповідати на реальні виклики і реальні загрози, що стоять перед світовим співтовариством».

На думку Путіна, така ситуація стала наслідком «помилкового, поспішного, а в чомусь і самовпевненого вибору, зробленого елітами деяких держав чверть століття тому».