Італійська газета La Stampa опублікувала статтю Путіна із закликом довіряти Росії
Італійська газета La Stampa опублікувала статтю за підписом президента РФ Володимира Путіна під заголовком «Настав час довіряти Росії, спільний фронт проти терору».
Публікація в La Stampa являє собою частину виступу Путіна на Валдайському форумі, яка присвячена міжнародним відносин, пише РБК.
У статті йдеться, що створений ще в часи холодної війни блок НАТО так і не був адаптований до нових умов, незважаючи на всі заяви.
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Путін критикує іноземних партнерів РФ за те, що вони не прагнуть вирішувати міжнародні проблеми.
Президент РФ відзначає, що на регіональному рівні досягнуто деяких успіхів у боротьбі з тероризмом і екстремізмом, однак на глобальному рівні до перемоги над тероризмом далеко.
«Ми всі бачимо, що відбувається в Афганістані, Іраку, Лівії і в багатьох інших країнах. Цікаво: де результати боротьби з тероризмом і екстремізмом? В цілому, якщо ми подивимося на весь світ, на регіональному рівні, в окремих областях, ми досягли певних результатів, але боротьба з тероризмом в цілому не увінчалася успіхом, і загроза продовжує зростати», - йдеться в статті.
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Глава російської держави зазначив: «Протиріччя, пов'язані з перерозподілом економічної могутності і політичного впливу, не тільки зростають, тягар взаємної недовіри звужує наші можливості для того, щоб ефективно відповідати на реальні виклики і реальні загрози, що стоять перед світовим співтовариством».
На думку Путіна, така ситуація стала наслідком «помилкового, поспішного, а в чомусь і самовпевненого вибору, зробленого елітами деяких держав чверть століття тому».