Власник готелю в Туреччині 48 годин тримав у полоні 147 туристів з Європи

Власник готелю в турецькій Анталії дві доби утримував немолодих туристів з Бельгії і Франції на території готелю через те, що збанкрутіла фірма-туроператор не заплатила за їх перебування, повідомляють французькі ЗМІ. Група з 147 французьких і бельгійських туристів, велика частина яких - літні люди, прибула до Туреччини минулого тижня. Проте господар готелю, в який повинні були поселитися пенсіонери, зажадав з кожного по 275 євро. Пізніше з`ясувалося, що компанія-туроператор Christophair, яка обслуговувала французів і бельгійців, збанкрутіла і не вирішила питання з оплатою перебування туристів в готелі. Туристи, за даними французьких ЗМІ, провели всі вихідні "блокованими на території готелю", господар якого не дозволив їм заселитися в номери. Документи були "конфісковані". "Щоб одержати цю суму (80 тисяч євро за всіх туристів), дирекція закладу тримала моїх клієнтів закритими", - розповів Рішар Науйокас (Richard Naujokas), глава бельгійської туристичної фірми Voyages а tout coeur. За словами Науйокаса, половина суми була сплачена із коштів страхування мандрівників, але адміністрація готелю наполягала на виплаті відразу всієї суми. За даними французьких ЗМІ, у понеділок туристи залишать Туреччину в 12.40 за місцевим часом, а в 16.30 приземляться в аеропорту Льєжа.

РИА Новости