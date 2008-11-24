У Нідерландах відправили літургію по жертвах Голодомору

23 листопада у протестантському монастирі Веркхофена в передмісті Утрехта (Нідерланди) відбулася поминальна літургія на вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932-33 років.

Як повідомили УНІАН у Посольстві України в Нідерландах, православна панахида була відправлена священиками Гощівського монастиря з Івано-Франківщини, які спеціально прибули до Нідерландів.

Церковний спів лунав у виконанні нідерландського літургійного хору ім. Лисенка, унікальність якого полягає в тому, що до його складу входять лише голландці, 50 чоловіків та жінок, які більше 40 років на професійному рівні представляють українську культуру співу за кордоном.

Після служби голландською мовою прозвучало звернення Президента України Віктора ЮЩЕНКА до світового українства та міжнародної спільноти з нагоди 75-х роковин Голодомору.