Польський МЗС хоче знати, чому президент був підданий небезпеці
Грузії зробили запит
Міністерство закордонних справ Польщі звернулось до грузинських властей з проханням надати детальнішу інформацію про всі обставини інциденту з обстрілом президентів Польщі та Грузії Леха КАЧИНСЬКОГО та Михайла СААКАШВІЛІ.
Про це повідомив прес-секретар польського МЗС Пьотр ПАШКОВСЬКИЙ, повідомляє TVN24.
Зокрема, міністерство хоче знати, чи були виконані усі необхідні процедури для гарантування безпеки польського президента під час візиту в зону конфлікту, де президентський кортеж був обстріляний із нібито контрольованої росіянами території.
Глава уряду Польщі Дональд ТУСК, який перебуває з візитом у Великій Британії, доручив підготувати спеціальний рапорт в справі недільного інциденту. Рапорт підготують Бюро охорони урядовців (BOR), служба розвідки та Бюро національної безпеки.
«Ми хочемо якнайшвидше підготувати такий рапорт, аби знати, що сталось насправді», - сказав Д.ТУСК.
Як повідомляв УНІАН, 24 листопада Варшавська окружна прокуратура розпочала попереднє розслідування інциденту з обстрілом президента Польщі Л.КАЧИНСЬКОГО на кордоні самопроголошеної Південної Осетії в Грузії.
Опозиційні до Л.КАЧИНСЬКОГО журналісти та політики називають інцидент «зрежисованим». Натомість глава Бюро національної безпеки Владислав СТАСЯК відкидає таку можливість, а сам Л.КАЧИНЬСКИЙ висловив занепокоєня існуванням у Польщі "проросійського лобі".
Грузія та Росія звинувачують одна одну в провокації.
Польський президент назвав обстріл свідченням того, що мирний план, узгоджений Президентами Франції та РФ, не виконується і пообіцяв довести це до відома колегам в ЄС та НАТО.