Польський МЗС хоче знати, чому президент був підданий небезпеці

Міністерство закордонних справ Польщі звернулось до грузинських властей з проханням надати детальнішу інформацію про всі обставини інциденту з обстрілом президентів Польщі та Грузії Леха КАЧИНСЬКОГО та Михайла СААКАШВІЛІ.

Про це повідомив прес-секретар польського МЗС Пьотр ПАШКОВСЬКИЙ, повідомляє TVN24.

Зокрема, міністерство хоче знати, чи були виконані усі необхідні процедури для гарантування безпеки польського президента під час візиту в зону конфлікту, де президентський кортеж був обстріляний із нібито контрольованої росіянами території.

Глава уряду Польщі Дональд ТУСК, який перебуває з візитом у Великій Британії, доручив підготувати спеціальний рапорт в справі недільного інциденту. Рапорт підготують Бюро охорони урядовців (BOR), служба розвідки та Бюро національної безпеки.

«Ми хочемо якнайшвидше підготувати такий рапорт, аби знати, що сталось насправді», - сказав Д.ТУСК.

Як повідомляв УНІАН, 24 листопада Варшавська окружна прокуратура розпочала попереднє розслідування інциденту з обстрілом президента Польщі Л.КАЧИНСЬКОГО на кордоні самопроголошеної Південної Осетії в Грузії.

Опозиційні до Л.КАЧИНСЬКОГО журналісти та політики називають інцидент «зрежисованим». Натомість глава Бюро національної безпеки Владислав СТАСЯК відкидає таку можливість, а сам Л.КАЧИНЬСКИЙ висловив занепокоєня існуванням у Польщі "проросійського лобі".

Грузія та Росія звинувачують одна одну в провокації.

Польський президент назвав обстріл свідченням того, що мирний план, узгоджений Президентами Франції та РФ, не виконується і пообіцяв довести це до відома колегам в ЄС та НАТО.