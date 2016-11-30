Для Кремля заява Ердогана щодо повалення Асада стало новиною - Пєсков

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, коментуючи слова Ердогана про те, що турецька армія почала військову операцію в Сирії, щоб покласти край правлінню Асада.

«Заява дійсно стало новиною. Це дуже серйозна заява. Заява, яка у цілому дисонує з попередніми, і заява, яка дисонує з нашим розумінням ситуації, як держави, збройні сили якого єдині перебувають у легітимному режимі на території Сирійської Арабської Республіки, на основі звернення відповідної легітимної влади - це дуже важливо пам'ятати», - сказав Пєсков.

Він додав, що РФ сподівається найближчим часом отримати якісь роз'яснення з приводу заяви Ердогана.

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Водночас Пєсков зазначив, що гіпотетичні міркування про те, чи може ця заява президента Туреччини вплинути на відносини Москви і Анкари, недоречні.

За словами Пєскова, «заява (Ердогана) мала місце, цю заяву почули в усьому світі, оскільки Туреччина є нашим партнером, наші глави держав перебувають у досить інтенсивному і довірчому контакті».

«Ця заява стала новою. Тому перед тим як робити якісь судження, ми розраховуємо на роз'яснення цієї позиції», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією іноземних ЗМІ, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що турецькі військові увійшли до Сирії, щоб покласти край правлінню президента Башара Асада.