Ердоган: турецькі військові увійшли в Сирію для повалення Асада

Про це повідомляє РБК з посиланням на Hurriyet Daily News.

«За моїми оцінками, близько 1 млн осіб загинули в Сирії. Люди продовжують вмирати, без виключення: діти, жінки і чоловіки. Де ООН? Що воно робить? Воно в Іраку? Ні. Ми проповідували терпіння, але не змогли це більше виносити, нам довелося увійти в Сирію разом з «Вільною сирійською армією», - сказав він.

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«Ми там для встановлення справедливості. Ми увійшли туди, щоб припинити правління тирана Асада, який здійснює державний терор. [Ми не увійшли б] з будь-якої іншої причини», - зазначив Ердоган.

Як повідомляв УНІАН, з серпня турецькі військові проводять в Сирії операцію «Щит Євфрату» проти терористичного угрупування «Ісламська держава».