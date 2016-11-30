В ООН посилили санкції проти Північної Кореї

Як йдеться на сайті Постійного представництва України при ООН, за відповідну резолюцію проголосували усі п'ятнадцять членів Ради. Україна стала одним із співавторів документа.

За даними українських дипломатів, «вже існуючі санкції проти КНДР були доповнені такими новими елементами: розширення санкційного списку фізичних та юридичних осіб; підготовка впродовж 15 днів нового списку звичайних озброєнь, які підпадатимуть під заборону для передачі до КНДР; призупинення співробітництва у науково-технічній сфері; посилення обмежень та заборон на реєстрацію, страхування, сертифікацію та інші види послуг для морських і повітряних суден КНДР».

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Крім того, Радбез ООН підтримав здійснення перевірок багажу фізичних осіб та посилення обмежень стосовно переміщення офіційних осіб КНДР; здійснення перевірок вантажу, що транспортується з та до КНДР залізничним сполученням або автомагістралями; запровадження обмежень та системи контролю за експортом вугілля КНДР і посилення обмежень в банківсько-фінансовій сфері.

"Як непостійний член Ради безпеки ООН Україна виходить з необхідності забезпечення виконання раніше ухвалених рішень Ради стосовно КНДР, а також неприпустимості порушень режиму нерозповсюдження зброї масового знищення", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 7 вересня Рада безпеки ООН рішуче засудила запуск балістичних ракет Північною Кореєю.

Члени Ради безпеки зазначили, що з квітня Північна Корея провела цілу низку запусків ракет, повністю проігнорувавши заклики Радбезу. Зокрема, вони нагадали про запуски 15 квітня, 23 квітня, 27 квітня, 28 квітня, 31 травня, 21 червня, 19 липня, 18 липня, 2 серпня і 23 серпня.

Рада безпеки ООН висловила жаль, що замість того, щоб задовольняти потреби своїх громадян, Північна Корея спрямовує ресурси на розробку балістичних ракет.

У своїй останній резолюції щодо КНДР (2270), яку було ухвалено 2 березня 2016 року, Рада безпеки ООН посилила й розширила санкції стосовно Пхеньяна у відповідь на його ракетно-ядерні випробування в січні-лютому цього року. Члени Радбезу заборонили експорт із КНДР вугілля, залізної руди, золота, титану, ванадію та інших цінних металів, а також постачання до країни авіаційного пального. Резолюція розширює сферу охоплення збройового ембарго і запроваджує заборону на відкриття відділень банків Північної Кореї за кордоном.