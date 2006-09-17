У Таджикистані висунуто перші три кандидатури на посаду президента

У Таджикистані розпочалася виборча кампанія з виборів президента країни, які призначено на 6 листопада.

Як повідомляє ІТАР-ТАСС, уже стали відомі перші три кандидатури, які планують боротися за посаду голови держави.

Зокрема, кандидатом від Аграрної партії став віце-президент Академії сільгоспнаук Аміркул КАРАКУЛОВ, від Соціалістичної партії - викладач університету Абдухалім ГАФФОРОВ і від Партії економічних реформ - ректор інституту транспорту Олімджон БОБОЄВ.

Як вважають місцеві спостерігачі, навряд чи одному з названих висуванців на президентський пост вдасться зібрати необхідні 160 тисяч підписів виборців для підтвердження офіційного статусу кандидата в Центрвиборчкомі. Всі три партії дуже невеликі, їх програми розпливчасті і не конкретні, тому не мають широкої підтримки в суспільстві, а імена партійних лідерів відомі лише у вузьких наукових колах.

Експерти вважають, що певне пожвавлення у виборчу кампанію внесуть партії-«важковаговики» - правляча Народно-демократична партія, Комуністична партія і Партія ісламського відродження Таджикистану, з`їзди яких відбудуться наступного тижня. Всі три партії представлені в парламенті, мають підтримку певного електорату у всіх районах, мають досвід політичної боротьби. Без будь-якого сумніву спостерігачі вважають, що народні демократи висунуть кандидатуру свого голови - президента країни Емомалі РАХМОНОВА. Сам таджицький лідер заявив журналістам, що визначиться зі своєю участю у виборах на з`їзді Народно-демократичної партії, який відбудеться 23 вересня.

Два всенародні референдуми, які пройшли в Таджикистані в 1999 і 2003 роках, дають формальне право нинішньому президенту обіймати вищий пост у державі ще два семирічні терміни - до 2020 року.