Качинський тішиться, що показав усьому світу, чого варте слово Росії

Президент Польщі Лех КАЧИНСЬКИЙ вважає успішною свою поїздку в Грузію 23 листопада, бо йому вдалося наочно продемонструвати світові невиконання Росією мирного плану врегулювання російсько-грузинського конфлікту. Про це він сказав у програмі «Magazyn 24» у вівторок ввечері, що виходить на польському каналі новин TVN24.

«Мій візит показав, що росіяни знаходяться там, де їх до 7 серпня не було. Я тішусь, що мав таку можливість, незважаючи на ризик», - сказав польський президент.

Л.КАЧИНСЬКИЙ відзначив, що не шкодує, що погодився на пропозицію грузинського президента Михаїла СААКАШВІЛІ відвідати район Ахалгорі, де знаходиться незаконний – на переконання грузинської сторони – російський блок-пост.

Він також сказав, що був готовим до ризиковних ситуацій.

«Я не почав працювати в садочку, а президентом країни, який в певній ситуації, має певні інтереси», - сказав президент Польщі.

Л.КАЧИНСЬКИЙ сказав, що не вважає, що М.СААКАШВІЛІ використовав його у власній політичній грі, наголосивши, що своєю поїздкою в зону конфлікту він «захищав польські інтереси».

Глава Польської держави також розкритикував політиків, які критично оцінили його поїздку в Грузію, натякнувши, що вони можуть лобіювати інтереси Російської Федерації.

«Ті політики, які давали такі коментарі, якби були більше зв’язаними з інтересами іншої країни, ніж Польща... На місці Служби безпеки Польщі (ABW), я би глибинно зацікавився цим проросійським лоббі», - сказав він.

Л.КАЧИНСЬКИЙ також виступив на захист Бюро охорони урядовців (BOR), які на момент інциденту в Ахалгорі знаходились в автомобілі наприкінці президентського кортежу за 300 метрів від нього, зауваживши, що, можливо, завдяки цьому вдалося уникнути кровопролиття.

Якби польські охоронці були поруч, «могло дійти до оборонної реакції... і могла политись би кров... і могли загинути люди, як з однієї, так і з другої сторони. Але всі живі, тому сталося добре, а не погано», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, в неділю, 23 листопада, кортеж президентів Польщі та Грузії обстріляли в районі Ахалгорі, коли вони наблизились до блок-поста, що контролюється військовими Південної Осетії.

25 листопада Південна Осетія підвердила, що військові стріляли з автоматів в повітря, аби затримати автомобілі, котрі намагались проїхати блок-пост.

Деякі польські політики та експерти не виключають, що інцидент з обстрілом президентського кортежу міг бути зрежисований грузинською стороною, аби вчерговий раз продемонструвати «агресивність» Росії та недотримання ними мирного плану.

Як повідомлялося, на початку серпня 2008 року між колишньою радянською республікою та незалежною з початком дев’яностих 4,4-мільйонною Грузією та правонаступником СССР - 142-мільйонною Російською Федерацією спалахнула війна. Війна тривала 5 днів і завершилась окупацією російськими військовими, крім самопроголошених Південної Осетії та Абхазії, інших територій Грузії.

Росія під тиском західних країн підписала мирний план врегулювання конфлікту підготовлений за посередництвом президента Франції Ніколя САРКОЗІ й зобов’язалась вивести до 10 жовтня всіх своїх військових на позиції, на яких вони були до початку війни.

Однак, за даними грузинської сторони, яку також підтверджують міжнародні спостерігачі, російські військові досі займають частину територій, які вони повинні були б звільнити, згідно з мирним планом.

Зокрема, мова йде про район Ахалгорі, який формально є частиною Південної Осетії, але його до початку війни контролювали грузини.

Росія заявляє, що мирний план не передбачає виводу російських військ з цього регіону.