Трамп: США припинять прагнути до повалення урядів і режимів

Про це заявив обраний президент США республіканець Дональд Трамп, виступаючи в четвер у місті Цинциннаті (штат Огайо) на першій після виборів зустрічі зі своїми прихильниками, передає ТАСС.

За словами Трампа, метою зовнішньої політики країни стане забезпечення стабільності, а не створення хаосу. "Ми будемо нарешті вести нову зовнішню політику, яка враховує помилки минулого. Ми припинимо прагнути до повалення режимів і урядів. Наша мета - стабільність, а не хаос, тому що ми хочемо відтворити свою країну, прийшов час", - зазначив він.

Читайте такожРомні вдруге зустрівся з Трампом, його шанси стати держсекретарем ростуть - ЗМІ

За його словами, новий уряд США у своїй взаємодії з іншими державами має намір "шукати спільні інтереси скрізь, де це можливо", і прагнути до "нової ери миру, розуміння і доброї волі".

Він також заявив, що нова адміністрація США буде проводити щодо Близького Сходу політичний курс, що значно відрізняється від того, який дотримується нинішній американський уряд.

"Згідно з останніми підрахунками, ми витратили на Близькому Сході станом на поточний тиждень $6 трлн. А Близький Схід сьогодні знаходиться у набагато гіршому стані, ніж коли б то не було. Дуже швидко ви побачите зміни", - заявив майбутній американський лідер. Він, однак, не пояснив, у чому полягатимуть зміни, які він збирається внести в політику Вашингтона в регіоні.