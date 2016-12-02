Британія зберігатиме жорстку позицію щодо РФ та наполягатиме на дотриманні санкцій навіть після Brexit - голова МЗС

Британія готова зберігати жорстку лінію стосовно Російської Федерації навіть після виходу із складу ЄС. Таку заяву міністр закордонних справ об’єднаного Королівства Борис Джонс зробить у своїй промові у британському аналітичному центрі Chatham House, пише The Guardian.

При цьому Джонс заявляє, що Британія і надалі підтримувати санкції проти РФ, введених через окупацію Криму та причетність до війни на Донбасі.

"Британія рішуче наполягає на необхідності дотримання санкцій проти Росії, введених за окупацію Криму і за причетність до війни у східній Україні. І саме Британія знову була найбільш непохитною в засудженні Росії за дії в Алеппо. З цих причин ми не можемо нормалізувати відносини з Росією і повернутися до "бізнесу як зазвичай", - вважає глава МЗС Британії.

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При цьому видання зазначає, що можливо Джонс також виголосить тезу щодо того, що Кремль може виправити ситуацію, якщо припинить бомбардування Алеппо, підштовхнувши Асада до мирних переговорів, і буде дотримуватись Мінських угод в Україні.

Нагадаємо, надзвичайний і повноважний посол Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в Україні Джудіт Гоф запевнила в подальшій підтримці України незалежно від результатів референдуму про вихід Великої Британії зі складу Євросоюзу.