Голова МЗС Британії спробує переконати Трампа у важливості усунення Асада – The Telegaph

Британія може вступити в дипломатичну кризу зі Сполученими Штатами через плани Дональда Трампа укласти союз з Володимиром Путіним і підтримати сирійський режим, пише британське видання The Telegaph.

Британські чиновники визнали, що на Великобританію в найближчі місяці очікують «дуже важкі» бесіди з обраним президентом США щодо його зближення з Росією.

Трамп в своїх перших інтерв'ю після перемоги на виборах в США зазначав, що він буде скасовувати підтримку повстанців у Сирії і подякує Володимиру Путіну за «прекрасний лист».

Трамп сказав, що буде "добре", якщо США і Росія зможуть працювати разом, щоб "вдарити по бісам з ІДІЛ".

Його погляди перебувають у явному протиріччі з інтересами прем’єра Британії Терези Мей, яка звинуватила режим президента Асада в скоєнні "звірячого насильства" і сказала, що в довгостроковій перспективі майбутнє Сирії має бути "без Асада".

Борис Джонсон, міністр закордонних справ Великобританії, звинуватив Росію в скоєнні військових злочинів у зв'язку з загибеллю сотень цивільних осіб.

Читайте такожТрамп окреслив пріоритети у своїй роботі в перші тижні на новій посаді

Різке зрушення в політиці США викликало серйозну заклопотаність у британському міністерстві закордонних справ, і Лондон буде використовувати найближчі три місяці, перш ніж пан Трамп увійде в Білий дім, щоб спробувати переконати його у важливості усунення президента Асада.

Джонсон, як очікується, полетить у США протягом декількох тижнів для зустрічі з високопоставленими фігурами в адміністрації пана Трампа, щоб ясно дати зрозуміти – Великобританія вважає, що пан Асад повинен піти.