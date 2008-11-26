Американський БТР протаранив кортеж російських дипломатів

Кортеж російських дипломатів в Іраку потрапив в ДТП.

Як повідомили РБК в міністерстві закордонних справ Росії, інцидент відбувся таким чином: три броньовані автомобілі посольства РФ в Багдаді слідували у бік міжнародного аеропорту, в якийсь момент колону дипломатичних машин стала обганяти колона армії США у складі п`яти бронетранспортерів.

"Раптово головний БТР зробив різкий маневр, обігнав два з трьох автомобілів російського кортежу, порівнявся з головною машиною і ударив її, намагаючись зіштовхнути з дороги. Автомобіль посольства одержав значні пошкодження, втратив управління, розвернувся на 180 градусів і мало не перекинувся. Колона американської бронетехніки при цьому спокійно пройшла далі, а у бік співробітників російської дипмісії було навіть направлено стрілецьку зброю", - відзначили в МЗС.

Як заявляють в Міністерстві закордонних справ, "Маневр американського бронетранспортера створив серйозну загрозу життю і здоров`ю російських громадян". Завдяки тому, що автомобілі були броньованими, вдалося уникнути жертв, проте в результаті інциденту є постраждалі, які одержали травми різного ступеня, йдеться в повідомленні зовнішньополітичного відомства Росії.

Російська сторона підкреслює умисний характер дій військовослужбовців армії США і вимагає розслідування і покарання винних. Відповідні заяви вже зроблені в Багдаді і у Вашингтоні, повідомили в департаменті. При цьому в МЗС додали, що РФ залишає за собою право зажадати відшкодування матеріального і морального збитків.