Француза, який часто заходив на сайти ІД, відправили у в'язницю на два роки

Крім цього він повинен буде заплатити штраф в 30 тис. євро, передає Російська служба Бі-бі-сі.

Поліція наголошує, що у слідства немає підстав вважати, що цей чоловік планував здійснення терактів.

Сам він стверджує, що відвідував сайти ІД та пов`язаних із організацією угруповань, щоб зрозуміти, в чому різниця між "справжнім" і "хибним" ісламом. Він визнає, що протягом двох років відвідував тільки сайти, що асоціюються з ІД, і не намагався шукати інформацію на сайтах іншої ідеологічної спрямованості.

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Спецслужби Франції звернули на нього увагу, здійснюючи стеження за іншою людиною, яка жила у тому ж районі країни - в департаменті Ардеш недалеко від Ліона.

Поліція обшукала його будинок і знайшла в його комп'ютері та смартфоні скачані з інтернету зображення з символікою "Ісламської держави" та відео страт, розповсюджувані бойовиками руху.

Суд в Ардеші - одна з кількох кримінальних справ, порушених французькою поліцією за новим антитерористичним законодавством, прийнятим після серії терактів у цій країні в 2015 році, що набуло чинності у червні цього року. За новим законом, злочином вважається регулярне відвідування сайтів терористичної спрямованості.

У лютому майбутнього року Конституційна рада Франції розгляне нове антитерористичне законодавство на предмет його відповідності юридичній системі Франції.

Правозахисники вважають винесений в Ардеші вирок надмірним. Почесний президент Міжнародної федерації за права людини Патрік Бодуен заявив, що це справа ілюструє, як юридичні стандарти у Франції приносяться в жертву турботі про безпеку.

"Відвідування сайту не робить людину терористом", - цитує Бодуена портал The Verge.