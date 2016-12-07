Протести в Ріо: поліцейські, які сховалися в церквах, обстріляли демонстрантів (фото)

Про це повідомляє Русская служба BBC.

Більшість учасників акції протесту - державні службовці. Демонстранти прийшли до будівлі Національної Асамблеї, де у вівторок має розпочатися обговорення скорочень бюджетних витрат.

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Кілька поліцейських сховалися в одній із старих колоніальних церков міста і звідти стріляли у демонстрантів гумовими кулями.

За інформацією місцевих ЗМІ, вісім поліцейських отримали легкі поранення в результаті зіткнень, один із законодавців також постраждав від сльозогінного газу.

Магазини напередодні акції закрито, робочий день для багатьох службовців був скорочений.

Це вже не перша масова демонстрація біля будівлі бразильського парламенту, однак вона вперше закінчується настільки жорсткими зіткненнями з поліцією.

Бразильська влада планує, зокрема, скоротити соціальні програми і урізати пенсії, а також підвищити вартість проїзду в громадському транспорті в цілях скорочення бюджетного дефіциту штату Ріо-де-Жанейро, розмір якого перевищує 5 млрд доларів.