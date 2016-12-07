У казахстанському Актобе проходить масштабна спецоперація (фото)

У казахстанському місті Актобе у районі нафтопереробного заводу проводиться спецоперація. Про це з посиланням на Міністерство інформації і комунікацій РК повідомляє місцеве агентство Tengrinews.

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"Зараз в Актобе проводиться спецоперація силами КНБ. Заходи проходять у районі нафтопереробного заводу, а затримання відбуваються в різних частинах міста. Коли спецоперація закінчиться, додаткову інформацію дасть Комітет національної безпеки", - повідомив прес-секретар міністерства Арсен Бектасов.

Нагадаємо, 5 червня 2016 року в Актобе стався терористичний акт, в результаті якого загинули десятки людей. У Казахстані введений жовтий рівень терористичної небезпеки.