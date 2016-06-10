Збройну атаку на Актобе зробили послідовники салафізму - Назарбаєв

Про це повідомляє ТАСС.

«Ми вже знаємо, що це була терористична вилазка групи послідовників нетрадиційної релігійного течії «салафізм», - сказав президент.

Назарбаєв відзначив, що атака терористів носила «безглуздий і жорстокий характер, додавши, що в Казахстані «забезпечується свобода віросповідання», але тим, хто «прикривається релігійними гаслами, розхитуючи обстановку в країні», буде дано рішучу відсіч.

Нурсултан Назарбаєв заявив, що в Актобе нейтралізовані майже всі терористи.

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Довідка. Салафія - напрям у сунітському ісламі, що об'єднує мусульманських релігійних діячів, які в різні періоди історії ісламу виступали із закликами орієнтуватися на спосіб життя і віру ранньої мусульманської громади, на праведних предків.

Салафія означає «розуміння релігії в тому вигляді, в якому її розумів Пророк та його сподвижники».