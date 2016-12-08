Захоплююче свято світла в Ліоні, що має багатовікову традицію (фоторепортаж)
12:37, 08 грудня 2016Світ
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У французькому Ліоні відкривається Фестиваль світла, який офіційно триватиме з 8 по 10 грудня.
Свято світла в Ліоні / Фото REUTERS
Світлові інсталяції демонструватимуть глядачам з 20:00 до опівночі у центрі міста протягом цих днів, однак перша демонстрація пройшла ще 7 грудня.
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В основу фестивалю лягла давня традиція жителів міста запалювати свічки і вогні по всьому місту на честь Діви Марії 8 грудня. У чотириденний фестиваль світла традиція переросла в кінці XIX століття і святкується з тих пір.
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