Секс-скандал у британському футболі: у справі щодо домагань до дітей фігурують 83 підозрюваних

Про це повідомили начальники поліції Британії, передає ВВС.

Відзначається, що поліція перевіряє 98 футбольних клубів. Поліцейські сили по всій країні продовжують приймати дзвінки.

Серед виявлених жертв, 98% були чоловічої статі, віковий діапазон потенційних жертв в момент зловживань склав від семи до 20 років, повідомляє поліція.

Читайте такожУ Туреччині тисячі людей протестують проти можливої легалізації зґвалтувань дітей

У листопаді кілька відомих англійських футболістів розповіли в ЗМІ, що в дитинстві стали жертвами сексуального насильства з боку тренера Баррі Беннелла, який у 1980-ті та 1990-ті працював дитячим командах у ряді англійських клубів. На "гарячу лінію", відкриту після цих повідомлень, за перший тиждень надійшло 860 дзвінків. Футбольна асоціація Англії після цих повідомлень почала внутрішнє розслідування.

29 листопада стало відомо, що Баррі Беннеллу, неодноразово засудженому за сексуальні злочини, пред'явлені нові звинувачення по восьми епізодам.

Також екс-гравець Ньюкасла Дерек Белл вперше публічно розповів про те, як піддавалася сексуальним домаганням ще в кінці 70-х з боку Джорджа Ормонда — тренера в дитячому футбольному клубі Монтегю-енд-Норз-Фенхем.