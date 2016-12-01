Новий виток скандалу: про домагання в дитячих футбольних командах вже повідомили 350 британців

Про це повідомляє "Медуза", посилаючись на Національну раду начальників поліції (NPCC).

Звернення надійшли як у правоохоронні органи, так і на «гарячу лінію» Національного товариства по запобіганню насильства по відношенню до дітей (NSPCC), відкриту в листопаді. В організації підкреслили, що продовжують обробляти отримані дані, тому інформація про кількість тих, хто заявив про домагання, може змінитися.

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У листопаді кілька відомих англійських футболістів розповіли в ЗМІ, що в дитинстві стали жертвами сексуального насильства з боку тренера Баррі Беннелла, який у 1980-ті та 1990-ті працював дитячим командах у ряді англійських клубів. На «гарячу лінію», відкриту після цих повідомлень, за перший тиждень надійшло 860 дзвінків. Футбольна асоціація Англії після цих повідомлень почала внутрішнє розслідування.

29 листопада стало відомо, що Баррі Беннеллу, неодноразово засудженому за сексуальні злочини, пред'явлені нові звинувачення по восьми епізодам.

Також екс-гравець Ньюкасла Дерек Белл вперше публічно розповів про те, як піддавалася сексуальним домаганням ще в кінці 70-х з боку Джорджа Ормонда — тренера в дитячому футбольному клубі Монтегю-енд-Норз-Фенхем.