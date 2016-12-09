Провідні сенатори-республіканці хочуть розслідування фактів втручання Росії у вибори в США

Голова сенатського комітету з питань збройних сил Джон Маккейн готує розслідування можливого російського кібервтручання в американські збройні системи.

Про це повідомляє "Радіо свобода".

Голова комітету Сенату з міжнародних відносин Боб Коркер, який є серед кандидатів на посаду держсекретаря в майбутній адміністрації Дональда Трампа, також має намір у 2017 році провести слухання щодо ймовірного російського хакерства.

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Маккейн та інший впливовий сенатор Ліндзі Ґрем мають жорстку позицію щодо Росії і досить критично налаштовані до обраного президента США Дональда Трампа через його високу оцінку щодо президента Росії Володимира Путіна. Ґрем, зокрема, звинуватив Росію в «одному з найбільш дестабілізуючих впливів на світовій арені». «Гадаю, вони заважають нашим виборам, і я хочу, щоб Путін особисто відповів за це», – сказав Ґрем в інтерв’ю CNN.

Обраний президент США Дональд Трамп проігнорував звинувачення, що Росія відіграла будь-яку роль у виборах у листопаді, а під час виборчої кампанії казав, що хоче краще «ладити» з Росією.