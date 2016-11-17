ЗМІ дізналися, коли Трамп поїде до Росії

09:58, 17 листопада 2016
Світ
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45-й президент США Дональд Трамп відвідає Росію вже після офіційного вступу на посаду, який відбудеться 20 січня. Радники політика переконали його не здійснювати візит у Москву до інавгурації.

Володимир Путін і Дональд Трамп, иллютративное фото / REUTERS

Про це повідомило високопоставлене джерело в Республіканській партії, передають "Известия".

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"Після деяких нарад всередині команди було прийнято рішення почекати з візитом. Він буде готуватися вже після вступу на посаду президента Трампа", — зазначило джерело.

Також воно запевнило, що серйозних контактів між Москвою і Трампом наразі немає.

Раніше УНІАН повідомляв, що відбулася перша телефонна розмова між президентом Росії Володимиром Путіним й обраним президентом США Дональдом Трампом. Обидва політики домовилися розглянути можливість особистої зустрічі.

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