Сотні мігрантів прорвалися в Іспанію (фоторепортаж)
14:05, 09 грудня 2016Світ
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Ні поліція, ні шестиметровий паркан не стримали прорив декількох сотень мігрантів в іспанський напіванклав Сеута на північному узбережжі Африки.
Ілюстрація / REUTERS
За даними ЗМІ, на іспанську територію потрапили від 250 до 500 осіб, передає Російська служба Бі-бі-сі.
Деяких затримала поліція, але багато встигли сховатися в горах. При прориві кілька людей отримали травми, у тому числі поліцейські.
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31 жовтня вже стався прорив іммігрантів в Сеуту. Тоді в анклав також потрапили кілька сотень людей. Десятки тих, що прорвалися, отримали поранення.
Як повідомляв УНІАН, понад 335 тисяч мігрантів і біженців прибули в Європу по морю в 2016 році.
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