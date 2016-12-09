Сотні мігрантів прорвалися в Іспанію (фоторепортаж)

За даними ЗМІ, на іспанську територію потрапили від 250 до 500 осіб, передає Російська служба Бі-бі-сі.

Деяких затримала поліція, але багато встигли сховатися в горах. При прориві кілька людей отримали травми, у тому числі поліцейські.

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31 жовтня вже стався прорив іммігрантів в Сеуту. Тоді в анклав також потрапили кілька сотень людей. Десятки тих, що прорвалися, отримали поранення.

Як повідомляв УНІАН, понад 335 тисяч мігрантів і біженців прибули в Європу по морю в 2016 році.