Кортеж Ердогана потрапив у ДТП на шляху до мечеті, є постраждалі (відео)

21:18, 09 грудня 2016
Світ
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Кортеж президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана потрапив у ДТП в Стамбулі.

Кортеж Ердогана потрапив у ДТП Скріншот відео

ДТП сталося в момент руху кортежу Ердогана в стамбульську мечеть на п'ятничну молитву, пише ТСН з посиланням на Hurriyet.

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В результаті аварії постраждали чотири охоронці Ердогана, їх доставили в лікарню.

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Теги: #ДТП#Ердоган#кортеж