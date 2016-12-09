Кортеж Ердогана потрапив у ДТП на шляху до мечеті, є постраждалі (відео)
21:18, 09 грудня 2016Світ
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Кортеж президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана потрапив у ДТП в Стамбулі.
Кортеж Ердогана потрапив у ДТП Скріншот відео
ДТП сталося в момент руху кортежу Ердогана в стамбульську мечеть на п'ятничну молитву, пише ТСН з посиланням на Hurriyet.
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В результаті аварії постраждали чотири охоронці Ердогана, їх доставили в лікарню.
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