У Києві водій легковика збив двох дітей із санчатами (фото)

Як повідомляє Dtp.kiev.ua, хлопчик відбувся синцями та забоями.

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Дівчинка в критичному стані без свідомості. Терміново госпіталізована в реанімацію Охматдит "швидкої", що проїздила повз.

У повідомленні додали, що незабаром 9-річну дівчинку, у якої в результаті ДТП три переломи, закрита черепно-мозкова травма, струс мозку, вивели з шоку. Стан стабільний. Взяли в операційну.