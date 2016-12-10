Повстанці в Алеппо завдали контрудар, зупинивши просування сил Асада – Reuters

Про це повідомляє Reuters.

Росія, чиє військове втручання допомогло переломити хід війни на користь президента Башара аль-Асада, заявила, що сирійський уряд в даний час контролює 93 відсотків другого за чисельністю міста країни Алеппо. Взяття міста завдасть серйозного удару по повстанцях, які боролися майже шість років за усунення від влади Асада.

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Повстанці контролюють декілька областей, головним чином на південь від історичного Старого міста, втративши за два тижні майже три чверті території, яку вони контролювали протягом багатьох років.

Перемога Асада в Алеппо здається близькою, але сьогодні бої ще вирують, зазначає Reuters.

Зокрема, російські військові літаки і сирійська артилерія обстріляли утримувані повстанцями райони, і повстанці відповіли обстрілом по контрольованих урядом районах, повідомив кореспондент Reuters в Алеппо.