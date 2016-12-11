Мера Лондона попросили тимчасово зробити громадський транспорт безкоштовним
08:56, 11 грудня 2016Світ
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Ініціатори заборони наводять приклад Парижа, де громадський транспорт став безкоштовним після того, як був зафіксований найвищий за 10 років рівень забруднення.
Мер Лондона Садік Хан / REUTERS
Активісти руху Clean Air звернулися до мера Лондона Садіка Хана з пропозицією зробити громадський транспорт безкоштовним у дні, коли в місті фіксується сильне забруднення повітря, повідомляє Новое время.
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Активісти також запропонували мерові заборонити в дні найбільшого забруднення повітря користуватися автомобілями.
Ініціатори заборони наводять приклад Парижа, де громадський транспорт став безкоштовним після того, як був зафіксований найвищий за 10 років рівень забруднення.
Раніше мер Лондона Садік Хан запропонував жителям США, які розчаровані перемогою на президентських виборах Дональда Трампа, переїжджати жити до столиці Англії.
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