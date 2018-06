Трамп відреагував на протести проти обрання його президентом

Новообраний президент США Дональд Трамп відреагував на протести проти його обрання на пост президента, які відбулися минулої ночі.

Як написав Трамп на своїй сторінці у Twitter, йому сподобався той факт, що невелика група протестантів показала свою пристрасть до країни.

«Сподобався той факт, що невеликі групи протестувальників вчора ввечері показали пристрасть до нашої великої країни. Ми всі зберемося разом та пишатимемось!», - написав Трамп.

Love the fact that the small groups of protesters last night have passion for our great country. We will all come together and be proud!