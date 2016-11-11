Трамп відреагував на протести проти обрання його президентом

Новообраний президент США Дональд Трамп відреагував на протести проти його обрання на пост президента, які відбулися минулої ночі.

Як написав Трамп на своїй сторінці у Twitter, йому сподобався той факт, що невелика група протестантів показала свою пристрасть до країни.

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«Сподобався той факт, що невеликі групи протестувальників вчора ввечері показали пристрасть до нашої великої країни. Ми всі зберемося разом та пишатимемось!», - написав Трамп.

Love the fact that the small groups of protesters last night have passion for our great country. We will all come together and be proud! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 ноября 2016 г.

Нагадаємо, у США вже кілька днів в багатьох містах відбуваються акції протесту проти обрання Трампа президентом. Масові протести в США почалися після того, як стала очевидною перемога на виборах Дональда Трампа.

Акції відбулися у десятках міст. Тільки вночі 10 листопада в Нью-Йорку заарештували близько 50 протестувальників.

Багато протестів відбуваються в містах з великими демократичними основами - в Атланті; Остіні, штат Техас; Бостоні; Чикаго, Денвері; Філадельфії; Портленді, штат Орегон; Сан-Франциско, Сіетлі та Вашингтоні.

У Чикаго CNN нарахував декілька тисяч протестувальників, які перекрили вулицю на півмилі. В місті Портленд, штат Орегон, за інформацією місцевої поліції, акції супроводжувались численними порушеннями закону і актами вандалізму