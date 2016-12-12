У Сінгапурі різдвяний парк прикрасили більш ніж 800 тисячами лампочок (фоторепортаж)

16:46, 12 грудня 2016
Світ
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У Сінгапурі на студії Universal вдалося створити справді різдвяний настрій.

Різдвяний парк розваг Universal Studios в Сінгапурі прикрасили більш ніж 800 000 лампочок.

Зазначимо.ю християнство в Сінгапурі сповідують лише близько 14% населення.

Як повідомляв УНІАН, у Європі та США різдвяний настрій панує ще з листопада. Там уже давно прикрашені різдвяними вогниками вулиці, а також працюють святкові ярмарки. 

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Теги: #фоторепортаж#Різдво#Сінгапур#вогні