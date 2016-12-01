Передріздвяний настрій: у Нью-Йорку запалили головну ялинку, а у Європі вже давно працюють різдвяні ярмарки (фото, відео)

Так, у багатьох європейських країнах і США ще на початку-в середині листопада вулиці починають прикрашати святковими гірляндами, вогниками, скульптурами та іншими різдвяними атрибутами. А ближче до кінця листопада, коли у католиків та деяких протестантів стартує передріздвяний період Адвент, на площах західних міст починають роботу традиційні різдвяні ярмарки. Тут городян і численних туристів чекають різдвяні вистави та атракціони, святкові страви та гарячі напої, в тому числі глінтвейн.

Зокрема, такі ярмарки вже встигли відкрити у Берліні, Брюсселі, Парижі, Страсбурзі та інших містах Європи.

При цьому в столиці Бельгії любителі незвичайного можуть замовити спеціальний обід на підвісній конструкції у вигляді різдвяної упряжки з оленями "Santa in the sky".

А ось в естонському Раквере встановили досить незвичайну штучну ялинку - конусоподібну металеву конструкцію з шестерінок.

Не обійшов дух Різдва і ліванський Бібл, більшість жителів якого - католики.

З офіційним приходом зими 1 грудня різдвяний настрій остаточно заповнює західний світ. Так, в Нью-Йорку в ніч з 30 листопада на 1 грудня урочисто запалили головну Різдвяну ялинку біля Рокфеллер-центру на Манхеттені.

Зазначимо, в Україні Різдво святкують на два тижні пізніше, тому тут підготовка до новорічних та різдвяних заходів тільки починається.

Як повідомляв УНІАН, згідно з розпорядженням Київського міського голови Віталія Кличка, свято зустрічі Нового року організовують на Софійській і Михайлівській площах та Володимирському проїзді з 17 грудня 2016 року до 15 січня 2017 р.

Головна ялинка України з доставкою в Київ коштуватиме близько 47 тисяч гривень.

