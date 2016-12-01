Передріздвяний настрій: у Нью-Йорку запалили головну ялинку, а у Європі вже давно працюють різдвяні ярмарки (фото, відео)

14:42, 01 грудня 2016
Світ
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У більшості західних країн Різдво святкують 25 грудня, однак різдвяна атмосфера наповнює міста ще в листопаді. 

В Нью-Йорку ввечері 30 листопада офіційно запалили головну ялинку міста / Фото REUTERS

Так, у багатьох європейських країнах і США ще на початку-в середині листопада вулиці починають прикрашати святковими гірляндами, вогниками, скульптурами та іншими різдвяними атрибутами. А ближче до кінця листопада, коли у католиків та деяких протестантів стартує передріздвяний період Адвент, на площах західних міст починають роботу традиційні різдвяні ярмарки. Тут городян і численних туристів чекають різдвяні вистави та атракціони, святкові страви та гарячі напої, в тому числі глінтвейн.

Урочисте запалювання ялинки в Нью-Йорку ввечері 30 листопада
Урочисте запалювання ялинки в Нью-Йорку ввечері 30 листопада /  © REUTERS
© REUTERS
Різдвяна ялинка в Нью-Йорку
Різдвяна ялинка в Нью-Йорку /  © REUTERS
© REUTERS
Різдвяний Нью-Йорк
Різдвяний Нью-Йорк /  © REUTERS
Різдвяні вогні на Манхеттені
Різдвяні вогні на Манхеттені /  © REUTERS
Різдво в Білому домі
Різдво в Білому домі /  © REUTERS
Різдвяний ярмарок на Александерплац у Берліні
Різдвяний ярмарок на Александерплац у Берліні /  © REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
Різдвяний ярмарок на Александерплац у Берліні
Різдвяний ярмарок на Александерплац у Берліні /  © REUTERS
Різдвяний ярмарок на площі Жандарменмаркт у Берліні
Різдвяний ярмарок на площі Жандарменмаркт у Берліні /  © REUTERS
Різдвяна ялинка біля Бранденбурзьких воріт у Берліні
Різдвяна ялинка біля Бранденбурзьких воріт у Берліні /  © REUTERS
Різдвяний захід у Ботанічному саду Берліна
Різдвяний захід у Ботанічному саду Берліна /  © REUTERS
Різдвяний захід у Ботанічному саду Берліна
Різдвяний захід у Ботанічному саду Берліна /  © REUTERS
Колишню вишку на кордоні НДР у Берліні теж нарядили до Різдва
Колишню вишку на кордоні НДР у Берліні теж нарядили до Різдва /  © REUTERS
Передріздвяний Брюссель
Передріздвяний Брюссель /  © REUTERS
© REUTERS
Екстремальний різдвяний ресторан у Брюсселі
Екстремальний різдвяний ресторан у Брюсселі /  © REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
Різдвяний ярмарок у французькому Страсбурзі
Різдвяний ярмарок у французькому Страсбурзі /  © REUTERS
© REUTERS
Передріздвяний Париж
Передріздвяний Париж /  © REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
Незвичайна різдвяна ялина в естонському Раквере
Незвичайна різдвяна ялина в естонському Раквере /  © REUTERS
© REUTERS
Різдвяний козел у шведському Евле
Різдвяний козел у шведському Евле /  © REUTERS
Різдвяна ялинка в ліванському Біблі
Різдвяна ялинка в ліванському Біблі /  © REUTERS
© REUTERS
© REUTERS

Зокрема, такі ярмарки вже встигли відкрити у Берліні, Брюсселі, Парижі, Страсбурзі та інших містах Європи.

При цьому в столиці Бельгії любителі незвичайного можуть замовити спеціальний обід на підвісній конструкції у вигляді різдвяної упряжки з оленями "Santa in the sky".

А ось в естонському Раквере встановили досить незвичайну штучну ялинку - конусоподібну металеву конструкцію з шестерінок.

Не обійшов дух Різдва і ліванський Бібл, більшість жителів якого - католики.

З офіційним приходом зими 1 грудня різдвяний настрій остаточно заповнює західний світ. Так, в Нью-Йорку в ніч з 30 листопада на 1 грудня урочисто запалили головну Різдвяну ялинку біля Рокфеллер-центру на Манхеттені.

Зазначимо, в Україні Різдво святкують на два тижні пізніше, тому тут підготовка до новорічних та різдвяних заходів тільки починається. 

Як повідомляв УНІАН, згідно з розпорядженням Київського міського голови Віталія Кличка, свято зустрічі Нового року організовують на Софійській і Михайлівській площах та Володимирському проїзді з 17 грудня 2016 року до 15 січня 2017 р.

Головна ялинка України з доставкою в Київ коштуватиме близько 47 тисяч гривень.
 

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