Зазнав аварії винищувач ВПС Туреччини (фото)

Про це повідомляє Cumhuriyet.

Зазначається, що пілот винищувача не постраждав під час аварії, так як встигл катапультуватися.

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Поки невідомо, що саме стало причиною аварії. Нині проводиться розбір завалів для подальшої роботи зі встановлення причин катастрофи.

За даними генштабу Туреччини, винищувач F-16 ВПС країни зазнав аварії 12 грудня приблизно о 19.30, заходячи на посадку після навчального польоту, перебуваючи в 2,5–3 км від аеродрому Діярбакір.