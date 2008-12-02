Шварценеггер оголосив у Каліфорнії надзвичайний економічний стан

Губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер оголосив надзвичайний економічний стан у штаті, закликавши законодавців прийняти термінові заходи у зв`язку з діркою у 11,2 мільярдів доларів у прибутковій частині місцевого бюджету. "Без негайних дій наш штат зазнає економічного лиха і саме тому... я, не гаючи часу, збираю спеціальну законодавчу сесію у надзвичайній економічній ситуації", - йдеться в прес-релізі, розміщеному у вівторок на сайті губернатора.

Зідно з законом Каліфорнії, у законодавців штату є 45 днів для вироблення заходів з подолання економічної кризи. В тому випадку, якщо ці терміни не будуть дотримані, законодавцям заборонено приймати нові закони, доки не вирішиться ситуація. У Каліфорнії не вирішена проблема браку бюджетних коштів. У законодавчих зборах штату республіканці і демократи ніяк не можуть дійти згоди щодо податків і витрат штату. Глава республіканців у місцевому Сенаті Дейв Когділл звинувачує в усьому демократів: "Уряди (штатів) по всій країні борються з дефіцитом, і лише демократи в Каліфорнії виступають за збільшення податків, замість того, щоб допомогти економіці стати на ноги". Спікер законодавчих зборів Каліфорнії демократ Карен Басс, у свою чергу, заявляє, що у республіканців була можливість проявити сміливість і підтримати нові доходи (до бюджету штату), "а вони просто повернулися спиною". За оцінками офісу губернатора, дефіцит бюджету Каліфорнії в 2009 році досягне 11,2 мільярда доларів, а до середини 2010 року він може скласти 28 мільярдів доларів.

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