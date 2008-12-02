Лукашенко: американські ракети для Росії «як укус комара слону»

Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО вважає, що для Росії розміщення американської системи протиповітряної оборони в Чехії і Польщі «як укус комара слону».

Про це О.ЛУКАШЕНКО заявив в інтерв`ю інформаційному агентству «Франс-Пресс» (AFP), коментуючи реакцію Росії на розміщення американських ПРО в Європі (стенограма цього інтерв`ю розміщена на офіційному сайті Президента Білорусі).

«У цьому питанні важливо обійтися без перебільшень. Мабуть, тут словесно дуже далеко зайшли сторони. І мені здається, що розв`язка проблеми буде знайдена. Якщо американці думають розмістити ці сили протиракетної оборони, маючи на увазі Росію, – те це, як укус комара слону. Ну що таке десяток ракет, які вони збираються розмістити, проти такої махини як Росія?! Це просто подразник, не більше. Але якщо це перший крок, а за ним будуть ще кроки, що не виключено, то це Росію насторожить. І вона змушена буде (як і кожен би на місці російського керівництва) вживати адекватних у відповідь заходів», - сказав О.ЛУКАШЕНКО.

На його думку, заява Президента Росії Дмитра МЕДВЕДЄВА про намір розмістити оперативно-тактичні ракетні комплекси «Іскандер» у Калінінградській області є «дуже слабкою відповіддю». «У них є могутніші важелі. Росіяни – розумні люди. І розуміючи, що це дуже м`яка відповідь на розміщення ПРО, особливо на можливі подальші кроки, у Росії буде більш, як вони кажуть, адекватна відповідь. Адже є й інші засоби, небезпечніші, ніж «Іскандери». Якщо росіяни бачитимуть нові кроки у напрямку розвитку ПРО в Європі, так у Росії є ракети, які і не треба везти в Калінінградську область. Вони дістануть ці об`єкти (ПРО) з іншої частини території Росії», - вважає глава білоруської держави.

У той же час О.ЛУКАШЕНКО вважає, що ні США, ні Росія не зацікавлені в ескалації конфлікту. «Я думаю, що ескалація тут не потрібна ні американцям, ні тим паче європейцям. Вона абсолютно не потрібна! Ну навіщо знаходитися під прицілом ракет Російської Федерації тій ж Чехії чи Польщі? Мені здається, що тут поквапилася одна зі сторін, у відповідь – поквапилася друга. Думаю, що розв`язку вони знайдуть. Що стосується американської ПРО, то, вважаю, вони і в іншому місці могли б поставити ці комплекси і не дестабілізувати Європу. Не треба Європі це», - пояснив він.

Президент Білорусі також повідомив, що на сьогодні Росія і Білорусь ведуть переговори про підписання договору про співпрацю в області ППО. «У нас сьогодні Збройні сили, особливо протиповітряна оборона, такі, яких Росія на західному напрямку не має. Сьогодні, це не секрет, йде мова про підписання договору про співпрацю в області ППО між Росією і Білоруссю. Що це за співпрацю? Ця співпраця полягає в тому, що Росія хотіла б розраховувати на західному напрямі на війська ВПС і ППО Білорусі. Вони в нас досить могутні, й «Іскандери» не дуже б посилили наші Збройні сили. У нас є програма переозброєння нашої армії. Вона затверджена кілька років тому. І там чорним по білому записано, що ми модернізуватимемо свої Збройні сили, зокрема й ракетну складову, міняючи деякі застарілі комплекси на «Іскандер». Тому ми давно запланували купити ці сучасні комплекси. Але поки що у нас це не є видимим у найближчій перспективі, адже в нас на це грошей не вистачає. Ось у чому правда», - заявив О.ЛУКАШЕНКО.

Глава білоруської держави підкреслив, що співпрацю з Росією в області ПРО не можна інтерпретувати як відповідь на розміщення американських ПРО в Європі. «Ми з росіянами створили єдине угруповання військ на західному напрямку, основою якого є Збройні сили Республіки Білорусь, плюс – деякі округи Збройних сил Російської Федерації. Це – єдине регіональне угруповання. І в рамках цього єдиного угруповання ми давно співпрацюємо, і не лише в питаннях протиповітряної оборони. Тут для росіян немає ніяких секретів. Наша ППО давно працює і на користь Росії. Постало питання про юридичне оформлення цього процесу. І немає приводу говорити про те, що ми проти когось це робимо. Ви знаєте, нам це не потрібно, ні проти Європи, ні проти Америки. Абсолютно не потрібно! І ми не збираємося проти когось грати. Ми просто виконуватимемо свої функції в рамках нашого спільного білорусько-російського військового угрупування. І ядром його є наша, білоруська армія», - заявив О.ЛУКАШЕНКО.