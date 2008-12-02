Лукашенко розраховує на подружжя Клінтонів

Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО розраховує на підтримку екс-президента США Білла КЛІНТОНА в нормалізації відносин між Білоруссю і США.

Про це О.ЛУКАШЕНКО заявив в інтерв`ю інформаційному агентству «Франс-Пресс» (AFP), коментуючи призначення Державним секретарем США Хіларі КЛІНТОН (стенограма цього інтерв`ю розміщена на офіційному сайті Президента Білорусі).

«Хіларі КЛІНТОН я бачив особисто всього один раз. Але Білла КЛІНТОНА (як він мене, так і я його) знаю добре. Що стосується призначення Хіларі КЛІНТОН Державним секретарем, то я тут не плекаю якихось надій. Але, мені здається, що в якийсь момент нам вдасться солідно переговорити і може навіть провести солідні переговори: чесно, відверто сказати один одному в очі, що ми думаємо. Я на це розраховую. І розраховую і на Білла в цьому плані, якщо вже так відверто говорити. Але ви ж розумієте, що Америка – це давня, стабільна незалежна держава, де все вже відрегульовано, і машина ця рухається. І навіть якщо в цю машину сідає новий водій, вона все одно рухається в потрібному напрямку – на користь американців», - сказав О.ЛУКАШЕНКО.

У той же час Президент Білорусі не виключив, що під час переговорів з нормалізації відносин можуть виникнути «якісь нюанси». «Так, дорогою вони можуть звернути увагу не тільки на Польщу, Німеччину, Францію, Ірак і Росію, але вони побачать поряд з Україною і Білорусь. Тому ми на це сподіваємося. Але ми вибудовуємо відносини не тільки з адміністрацією, з новим Президентом. Ми вибудовуємо відносини так, щоб це було вигідно і нашому, і американському народу. Ми з американською державою вибудовуємо наші відносини. І ми почали їх вибудовувати за часів ”незручного“ (я в лапки беру це слово) БУША. І ми повні рішучості продовжити цей процес», - заявив глава білоруської держави.

О.ЛУКАШЕНКО повідомив, що в нього з Б.КЛІНТОНОМ склалися добрі стосунки ще з часів підписання Договору і Протоколу щодо виведення ядерної зброї з Білорусі. «Я, Єльцин, він (Б.КЛІНТОН – УНІАН), КУЧМА і НАЗАРБАЄВ підписували цей документ. Тоді ми просто познайомилися. Потім я був в Америці, пізніше ми зустрічалися. І навіть коли він уже не був Президентом, ми дружньо спілкувалися. Він мені імпонує багато в чому», - пояснив він.

Тим часом, Президент Білорусі підкреслив, що часті контакти на найвищому рівні з керівництвом Венесуели та Ірану не означають, що Білорусь стала частиною антиамериканського альянсу. «Ми не дружимо з кимось проти когось. Це, по-перше. А по-друге, чому ми не повинні були приймати ЧАВЕСА (Президент Венесуели Хуго ЧАВЕС – УНІАН)? ЧАВЕС буває в усій Європі: і у Франції, і в Іспанії, і в Португалії, скрізь буває, його приймають. Чому ми не повинні приймати? Тим паче, у нас там значні інтереси, ми там працюємо дуже інтенсивно, ми там видобуваємо нафту», - зазначив О.ЛУКАШЕНКО.

Глава білоруської держави повідомив, що під час візиту до Білорусі Президента Ірану Махмуда АХМАДІНЕЖАДА була досягнута домовленість про участь білоруської сторони в розробці нафтових родовищ. «Там родовища підібрані, дослідження проведені, зараз вирішується фінансове питання. Ми інтенсивно торгуємо з Іраном. І ми нормально вибудовуємо відносини. Та і він (М. АХМАДІНЕЖАД – УНІАН) не тільки до нас – він і в Москву приїздив, і в Київ, і в інші столиці. Іран – велика газо-нафтова імперія. Європа не побігла у фарватері політики БУША щодо Ірану, а зайняла прагматичну позицію, розуміючи, що може там наступити вдруге «на граблі», як в Іраку. Де зброя масового ураження в Іраку? Немає її, цієї зброї! А я попереджав, зокрема й американців про це. Хусейн ніякої ядерної зброї не розробляв. Але, країну розбили, розбомбили...», - підкреслив О.ЛУКАШЕНКО.

«Чому ми повинні іншу політику проводити і займати іншу позицію? Тим паче тоді, коли нас в Європу не пускали. Ми мали шукати друзів в інших частинах світу, а не в своєму європейському домі. Тому це питання частково і не до мене», - заявив Президент Білорусі.