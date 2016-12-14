У Держдепі прокоментували інформацію про перемир'я в Алеппо

Про це заявив на брифінгу представник Держдепу США Джон Кірбі, передає РБК з посиланням на Reuters.

«Ми збираємося уважно стежити за цим», — заявив Кірбі і додав, що адміністрація США буде вітати угоди, які дозволять людям безпечно покинути Алеппо.

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При цьому він уточнив, що закінчення операції в Алеппо не означає припинення кровопролиття в Сирії.

Раніше УНІАН повідомляв, що опозиційні повстанські сили, які в Сирії виступають проти режиму чинного президента Башара аль-Асада, погодилися припинити бойові дії в місті Алеппо і вивести сили після декількох років протистояння.

Повідомлення про домовленості виведення сил повстанців з Алеппо також підтвердив постійний представник Російської Федерації при Організації Об'єднаних Націй Віталій Чуркін.