У Держдепі прокоментували інформацію про перемир'я в Алеппо
У Вашингтоні бачили повідомлення про припинення вогню в східному Алеппо, яке було розроблено за посередництва Росії і Туреччини, проте не можуть ні підтвердити, ні спростувати цю інформацію.
Про це заявив на брифінгу представник Держдепу США Джон Кірбі, передає РБК з посиланням на Reuters.
«Ми збираємося уважно стежити за цим», — заявив Кірбі і додав, що адміністрація США буде вітати угоди, які дозволять людям безпечно покинути Алеппо.
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При цьому він уточнив, що закінчення операції в Алеппо не означає припинення кровопролиття в Сирії.
Раніше УНІАН повідомляв, що опозиційні повстанські сили, які в Сирії виступають проти режиму чинного президента Башара аль-Асада, погодилися припинити бойові дії в місті Алеппо і вивести сили після декількох років протистояння.
Повідомлення про домовленості виведення сил повстанців з Алеппо також підтвердив постійний представник Російської Федерації при Організації Об'єднаних Націй Віталій Чуркін.