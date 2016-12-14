Подарунок Путіну за день до візиту в Японію: ЗМІ повідомили про можливу появу американських баз на Курилах

Про це 14 грудня повідомила японська газета «Асахі», посилаючись на Сетаро Яті, генсека Ради нацбезпеки країни, пише "Газета.Ru".

Ця заява може різко ускладнити переговори про статус Курильських островів на тлі завтрашнього візиту до Японії президента Росії Володимира Путіна.

У публікації «Асахі» від 14 грудня розповідається про московські переговори, які відбулися між Сетаро Яті і секретарем Ради безпеки Росії Миколою Патрушевим. За даними видання, Яті, відповідаючи на питання російської сторони про ймовірність розміщення американської військової бази на Курильських островах, заявив: «Так, така можливість є».

«Асахі» стверджує, що цей діалог відбувся в листопаді. Втім, у тій же публікації наводиться й інший, більш актуальний коментар джерела, близького до японського уряду.

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«Такі слова Яті були цілком природними, оскільки при встановленні японського суверенітету над островами вони автоматично підпадають під договір про гарантії безпеки між США і Японією», - заявив він.

На наступний день, 15 грудня, в Японії чекають візиту президента Володимира Путіна. Токіо сподівається, що в ході переговорів можливий прорив в проблемі Курильських островів. Через цю невирішену територіальну суперечку навколо Ітурупа, Кунашира, Шикотана і Хабомаї дві країни не можуть укласти мирний договір після закінчення Другої світової війни.