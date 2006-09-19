Віктор Пінчук у Нью-Йорку підписав угоду з Оленою Франчук

Фонд Ініціатив Білла Клінтона, фонд Олени Франчук "АнтиСНІД" і Фонд Віктора Пінчука підписали угоду про співпрацю у сфері боротьби зі СНІДом в Україні.

Як повідомили УНІАН у фонді «АнтиСНІД», відповідну угоду про співпрацю сьогодні в Нью-Йорку підписали колишній Президент США Білл КЛІНТОН, Олена ФРАНЧУК і Віктор ПІНЧУК.

Повідомляється, що завдяки підписаній угоді Україна дістане доступ до найбільш ефективних методів боротьби з епідемією і останніх напрацювань у області профілактики і лікування при ВІЛ/СНІДі. Впродовж п`яти років фонд «АнтиСНІД» працюватиме з Фондом Ініціатив Клінтона стосовно ВІЛ/СНІДу над проектом, направленим на зниження темпів приросту нових випадків ВІЛ/СНІДу, лікування і підтримки ВІЛ-позитивних і хворих СНІДом українців.

Внесок Фонду «АнтиСНІД» і Фонду Віктора Пінчука становитиме 2,5 млн. доларів США.

Проект розрахований на п`ять років. Перший рік основні заходи будуть зосереджені в Дніпропетровській області, після чого позитивний досвід буде поширено на інші регіони України. Серед основних завдань проекту: розширення доступу до тестування на ВІЛ, вдосконалення існуючої лабораторної системи, підвищення професійного рівня медичних працівників, поліпшення системи закупівель антиретровірусних препаратів, розширення доступу до замісної терапії.

Співпраця Фонду Олени Франчук «АнтиСНІД» і Фонду Ініціатив Клінтона стосовно ВІЛ/СНІДу розпочалася в 2004 році, коли представники Фонду Ініціатив Клінтона прибули в Україну на запрошення О.ФРАНЧУК.

***Фонд Ініціатив Клінтона з ВІЛ/СНІДу працює в 15 країнах. З моменту створення фонд поліпшив якість життя понад 415 тис. людей, що живуть з ВІЛ/СНІДом у всьому світі. Впродовж останнього року Фонд Ініціатив Клінтона збільшив до 58 кількість країн-партнерів закупівельного консорціуму Фонду Ініціатив Клінтона, які мають доступ до низьких цін на АРВ препарати і діагностичне устаткування.

Фонд «АнтиСНІД» був заснований О.ФРАНЧУК у вересні 2003 року. На сьогодні це перший і єдиний в Україні приватний фонд з боротьби зі СНІДом. Дії Фонду направлені на проведення широкомасштабних інформаційно-освітніх кампаній; привернення уваги суспільства, публічних і бізнес лідерів до проблеми ВІЛ/СНІДу; безпосередню допомогу людям, що живуть з ВІЛ/СНІДом і залучення ресурсів для підтримки проектів, направлених на профілактику і лікування при ВІЛ/СНІДі; викорінення забобонів, зменшення стигматизації і дискримінації ВІЛ-позитивних людей.

Благодійна організація «Фонд Віктора Пінчука» розробляє і підтримує проекти, направлені на розвиток України.