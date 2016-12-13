Reuters: нацрозвідка та ФБР не підтримують висновки ЦРУ про втручання Росії у хід виборів у США

Офіс директора Національної розвідки США (ODNI) Джеймса Клеппера не підтримує позицію Центрального розвідувального управління (ЦРУ) в тому, що Росія втручалася у вибори президента США, щоб вплинути на їх результат. Про це повідомляє Reuters з посиланням на трьох неназваних американських чиновників, передає РБК.

Співрозмовники видання підкреслюють, що ODNI не оспорює результатів розслідувань ЦРУ з приводу російських хакерських операцій, але й не підтримує оцінки відомства через відсутність переконливих доказів, що Москва вплинула на перемогу Трампа на минулих виборах.

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«ODNI не стверджує, що агентство [ЦРУ] помиляється, а тільки те, що вони не можуть довести свої наміри», — уточнив один з інформаторів.

Представник ODNI відмовився від коментарів, зазначає Reuters.

Співрозмовники агентства також повідомили, що Федеральне бюро розслідувань (ФБР) з тієї ж причини відмовилася підтримати висновки ЦРУ.

Національна розвідка США під керівництвом Клеппера, про відставку якого нещодавно було оголошено, була створена після терактів 11 вересня 2001 року. Відомство об'єднує 17 окремих урядових установ США, що займаються збором інформації та веденням розвідувальної діяльності в інтересах держави.

Як повідомляв УНІАН, раніше в ЦРУ заявили, що Росія втручалася в президентські вибори в США для того, щоб допомогти Трампу здобути перемогу. Джерела Washington Post повідомили, що ЦРУ встановило особи, нібито пов'язані з російськими властями, які передали сайту WikiLeaks листи зі зламаного сервера Демократичної партії, у тому числі листи голови штабу Хілларі Клінтон Джона Подеста.