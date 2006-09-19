Україні потрібна допомога Ізраїлю для визнання голодомору актом геноциду

Міністр закордонних справ України Борис ТАРАСЮК у рамках свого візиту до м.Нью-Йорк (США) з метою участі у роботі 61-ї сесії ГА ООН зустрівся з головою Конференції президентів головних американських єврейських організацій Гарольдом ТАННЕРОМ та провідними представниками єврейських організацій США.

Як повідомив УНІАН речник МЗС України Андрій ДЕЩИЦЯ, на початку зустрічі Б.ТАРАСЮК передав вітання від Президента України Віктора ЮЩЕНКА та подякував керівникам єврейських організацій США за їхній внесок у розвиток українсько-американського стратегічного партнерства, а також за сприяння у питанні скасування поправки Джексона-Венніка стосовно України.

Б.ТАРАСЮК звернувся до Г.ТАННЕРА з проханням сприяти визнанню парламентом Ізраїлю Голодомору в Україні 1932-1933 років актом геноциду проти українського народу.

Міністр закордонних справ України поінформував учасників зустрічі про внутрішньополітичну ситуацію в Україні, а також про незмінність зовнішньополітичного курсу нашої держави щодо європейської та євроатлантичної інтеграції.

У ході зустрічі Б.ТАРАСЮК також повідомив присутнім про проведення 26-27 вересня ц.р. у м.Києві Міжнародного форуму „Життя народу моєму!”, присвяченого 65-м роковинам трагедії у Бабиному яру. Він, зокрема, зазначив, що цей Форум покликаний привернути увагу людства до необхідності вжиття дієвих заходів для запобігання поширенню у суспільстві проявів недовіри, нетерпимості та ксенофобії. Учасники зустрічі високо оцінили ідею проведення Форуму та підтвердили готовність взяти участь у його роботі.

Міністр закордонних справ України ознайомив голову Конференції президентів головних американських єврейських організацій з діяльністю уряду України у напрямку запобігання проявам антисемітизму та ксенофобії, зазначивши, що наша держава зацікавлена у співробітництві з міжнародними єврейськими організаціями у цій сфері

Співрозмовники також обговорили актуальні питання міжнародного життя, зокрема щодо ситуації на Близькому Сході, та рішуче засудили будь-які прояви тероризму.