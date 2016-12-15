Перша колона з Алеппо дісталася до підконтрольних опозиції районів Сирії - ЗМІ

Про це повідомляє Анадолу.

У той же час, за даними видання, війська режиму Башара Асада та шиїтські ополченці атакували район Ер - Рашидин, через який пролягав маршрут колони.

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Відзначається, що авіація Асада завдала двох ударів по підконтрольному опозиції району міста Рашидин.

Разом з тим, згідно з повідомленням, на територію, контрольовану силами сирійського режиму, прибув перший конвой з пораненими зі Східного Алеппо, який заблокований військами Асада і підтримуваними Іраном шиїтськими ополченцями.

Згідно з повідомленням, автобуси з 200 пораненими, стан 50 з яких оцінюється як критичний, пройшли через КПП військ сирійського режиму кварталі Рамусе.