Покинуті банківські карти та їжа в їдальні: з'явилося відео захопленої російської бази в Пальмірі

У мережі з'явилося відео, на якому бойовики терористичного угруповання "Ісламська держава" показали покинуту базу російських військових в сирійській Пальмірі, на якій залишилося безліч зброї.

На відео в YouTube показаний військово-польовий табір російських військових у Пальмірі, який вони поспіхом покинули через наступ бойовиків ІДІЛ.

Читайте також"Ісламська держава" відбила Пальміру у сирійської армії

Терористам дісталася величезна кількість російської зброї та боєприпасів. Крім того в таборі повно різного обладнання, а також видно розкидані телефонні та банківські картки.

Втеча російських військових від ісламських бойовиків була настільки стрімкою, що в їдальні на столах залишилася недоторканою їжа в мисках.

Як повідомляв УНІАН, 10 грудня бойовики угруповання "Ісламська держава" знову увійшли до стародавнього сирійського міста Пальміра.

Також бойовики ІДІЛ також показали трофейну техніку після захоплення сирійської Пальміри. Самі бойовики заявляють про захоплення величезної кількості техніки з Росії, як цілої, так і пошкодженої.