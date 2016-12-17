ФБР і нацрозвідка США підтримали ЦРУ в питанні втручання Росії у вибори в США

Про це повідомляє republic.ru з посиланням на Washington Post.

За інформацією джерел видання, глава ЦРУ Джон Бреннан зустрівся з керівниками ФБР і нацрозвідки США, і вони прийшли до «домовленості про російське втручання в процес президентських виборів».

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Глави спецслужб також зосередяться на «завершенні ретельного розслідування цього питання».

Видання, крім того, повідомляє про припущеннях ФБР і ЦРУ про те, що Москва втручалася в президентську кампанію не тільки заради «допомоги Трампу», але і в цілях підриву «впевненості в системі виборів президента США».

Як повідомляв УНІАН, ЦРУ вважає, що Росія втручалася в президентські вибори в США для того, щоб допомогти республіканцеві Дональду Трампу здобути перемогу.

ЦРУ встановило особи, нібито пов'язані з російськими властями, які передали сайту WikiLeaks листи зі зламаного сервера Демократичної партії, у тому числі листи голови штабу Хілларі Клінтон Джона Подеста.