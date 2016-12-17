Саудівська Аравія призупинить інвестиції в економіку США - ЗМІ
Саудівська Аравія перегляне свою фінансову стратегію відносно Сполучених Штатів Америки через кілька факторів. Одним із них стало обрання мільярдера Дональда Трампом президентом країни.
Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на обізнані джерела. передає РБК.
Ер-Ріяд припинить інвестиції в економіку країни також через зміни в американському законодавстві. Мова йде про прийняття Сенатом і Конгресом США законопроекту, який дозволяє в судовому порядку переслідувати держави, які підтримують діяльність терористів у США. Серед таких країн, на думку американського уряду, є і Саудівська Аравія.
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Суверенний фонд Саудівської Аравії вже призупинив інвестиції до тих пір, поки Ер-Ріяд не встановить наслідки, які може викликати схвалення цього законопроекту, і не з'ясує, як працювати з новою американською адміністрацією.
Співрозмовники WSJ розповіли, що влада країни також розглядає вихід найбільшої державної нафтової компанії Saudi Aramco на IPO не тільки на Нью-Йоркській, але і на Лондонської біржі. Це може відбутися вже в наступному або в 2018 році. Вихід компанії на біржу може залучити $100 млрд.
Представники суверенного фонду Саудівської Аравії і Saudi Aramco відмовилися коментувати цю інформацію.
Сам Трамп підтримував прийняття цього законопроекту. Мільярдер попереджав чинного президента Барака Обаму, що, якщо він накладе вето на цей законопроект, це стане «одним з найгірших моментів його президентства».