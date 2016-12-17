Саудівська Аравія призупинить інвестиції в економіку США - ЗМІ

Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на обізнані джерела. передає РБК.

Ер-Ріяд припинить інвестиції в економіку країни також через зміни в американському законодавстві. Мова йде про прийняття Сенатом і Конгресом США законопроекту, який дозволяє в судовому порядку переслідувати держави, які підтримують діяльність терористів у США. Серед таких країн, на думку американського уряду, є і Саудівська Аравія.

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Суверенний фонд Саудівської Аравії вже призупинив інвестиції до тих пір, поки Ер-Ріяд не встановить наслідки, які може викликати схвалення цього законопроекту, і не з'ясує, як працювати з новою американською адміністрацією.

Співрозмовники WSJ розповіли, що влада країни також розглядає вихід найбільшої державної нафтової компанії Saudi Aramco на IPO не тільки на Нью-Йоркській, але і на Лондонської біржі. Це може відбутися вже в наступному або в 2018 році. Вихід компанії на біржу може залучити $100 млрд.

Представники суверенного фонду Саудівської Аравії і Saudi Aramco відмовилися коментувати цю інформацію.

Сам Трамп підтримував прийняття цього законопроекту. Мільярдер попереджав чинного президента Барака Обаму, що, якщо він накладе вето на цей законопроект, це стане «одним з найгірших моментів його президентства».